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Квартиры в Irmak Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Irmak Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Irmak Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
The flat is located in a family house located in a good residential area of ​​Gaziemir, Izmi…
€167,000

Параметры недвижимости в Irmak Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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