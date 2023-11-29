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Продажа новостроек в Icmeler Mahallesi

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Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Icmeler Mahallesi, Турция
от
€2,02 млн
Площадь 374–476 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2025
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того, мы хотели бы отметить, что электрические зарядные устройства не забыты на стоянках. Социальные услуги: -Два профессиональных корта для тенниса Теннисный клуб, крытый и открытый бассейны Фитнес-центр -Пилатес Холл  Детские игровые площадки    -Лавандовый сад  - сауна Набор встроенной кухни -Генераторный набор Зимний сад с биоклиматической крышей -Половая система отопления 
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