Icmeler Mahallesi, Турция

от €2,02 млн

374–476 м² 7

Сдача в: 2025

Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того, мы хотели бы отметить, что электрические зарядные устройства не забыты на стоянках. Социальные услуги: -Два профессиональных корта для тенниса Теннисный клуб, крытый и открытый бассейны Фитнес-центр -Пилатес Холл Детские игровые площадки -Лавандовый сад - сауна Набор встроенной кухни -Генераторный набор Зимний сад с биоклиматической крышей -Половая система отопления