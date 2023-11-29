Передай привет дню с ароматом лаванды...
Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того, мы хотели бы отметить, что электрические зарядные устройства не забыты на стоянках.
Социальные услуги:
-Два профессиональных корта для тенниса
Теннисный клуб, крытый и открытый бассейны
Фитнес-центр
-Пилатес Холл
Детские игровые площадки
-Лавандовый сад
- сауна
Набор встроенной кухни
-Генераторный набор
Зимний сад с биоклиматической крышей
-Половая система отопления