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Жильё с видом на море в Harbiye Mahallesi, Турция

квартиры
4
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Harbiye Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией мет…
€515,634
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Harbiye Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Would you like to live a pleasant life by making a reliable investment in your future in Ist…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Harbiye Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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