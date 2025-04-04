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Виллы с садом в Haci Isa Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой в Урла, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
$2,44 млн
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Параметры недвижимости в Haci Isa Mahallesi, Турция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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