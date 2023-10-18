Guemuessuyu Mahallesi, Турция

от €290,000

Предлагаются красивые квартиры с различными планировками. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд) Система кондиционирования воздуха Toshiba Система отопления Rehau Батареи Grohe Сантехника Geberit Белая бытовая техника (электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина) Итальянская плитка и паркет Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от Таксима и Галатапорта. Джихангир представляет собой уютный центральный район Стамбула с множеством уникальных кафе.