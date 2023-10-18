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Продажа офисных помещений в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Офис 1 спальня в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
€901,302
Realting.com
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