Cavusciftligi, Турция

от €237,411

Сдача в: 2023

Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20 коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные квартиры на этажах от 1+1 до 4+1. В нашем проекте есть крытый и открытый бассейн, детские игровые площадки, водопад, пруд, кафетерий, фитнес, сауна, турецкая баня, теннисный корт и крытая автостоянка в качестве общих зон с круглосуточной системой безопасности.