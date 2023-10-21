Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом
Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20
коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть
дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные квартиры на этажах от 1+1 до 4+1. В
нашем проекте есть крытый и открытый бассейн, детские игровые площадки, водопад,
пруд, кафетерий, фитнес, сауна, турецкая баня, теннисный корт и крытая автостоянка в
качестве общих зон с круглосуточной системой безопасности.
Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой; Помимо квартир 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1, вас ждут многие другие привилегии, такие как бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, кафетерий, водопады, пруды, камелии, детская площадка, социальный объект, фитнес-центры, барбекю.