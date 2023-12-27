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Продажа новостроек в Esentepe Mahallesi

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Esentepe Mahallesi, Турция
от
€171,472
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видами на море и город. Резиденция располагает открытым бассейном, лужайками и пешеходными дорожками, зонами отдыха, тренажерным залом, сауной и парной, детской площадкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, парковкой. Окончание строительства - сентябрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Автобусная остановка - 50 метров Станция метро - 1 км Автомагистраль Е-5 - 1 км Прибрежная дорога - 2 км Парк - 250 метров Ближайшая школа - 250 метров Торговый центр - 2,8 км
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