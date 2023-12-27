Предлагаются апартаменты с видами на море и город.
Резиденция располагает открытым бассейном, лужайками и пешеходными дорожками, зонами отдыха, тренажерным залом, сауной и парной, детской площадкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, парковкой.
Окончание строительства - сентябрь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Автобусная остановка - 50 метров
Станция метро - 1 км
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Прибрежная дорога - 2 км
Парк - 250 метров
Ближайшая школа - 250 метров
Торговый центр - 2,8 км