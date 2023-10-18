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Квартиры в Esentepe Mahallesi, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Esentepe Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Esentepe Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Новые Квартиры Рядом со Станцией Метро в Картале, Стамбул. Новые квартиры в Стамбуле подходя…
€593,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Esentepe Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Esentepe Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Новые Квартиры Рядом со Станцией Метро в Картале, Стамбул. Новые квартиры в Стамбуле подходя…
€451,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Esentepe Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Esentepe Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Новые Квартиры Рядом со Станцией Метро в Картале, Стамбул. Новые квартиры в Стамбуле подходя…
€398,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Этаж 5/5
Квартира 2+1 в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПроект …
€449,700
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
Квартира 3+1 в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПроект …
€784,100

Параметры недвижимости в Esentepe Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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