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Новостройки в Эсенлер, Турция

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Резиденция Central Locatıon Residance
Резиденция Central Locatıon Residance
Эсенлер, Турция
от
$296,000
Год сдачи 2023
Площадь 69–172 м²
3 объекта недвижимости 3
Расположенный в центральном месте, этот проект очень богат с точки зрения транспортной сети. Жить качественной жизнью в стильных и современных апартаментах
Агентство
Property Advisor Turkey
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