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Пентхаусы с видом на море в Чоруме, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Konakli, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Двухэтажные апартаменты с видом на море и горы…
$62,127
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Параметры недвижимости в Чоруме, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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