Чешме - самый красивый полуостров на побережье Эгейского моря, его ценность растет с каждым днем. Проект расположен на мысе Фенер в центре Чешме, всего в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт, развлечений, кафе и ресторанов. Этот проект уникален по своей архитектуре и полностью отличается от остальных, он предлагает вам и вашим близким привилегированный уровень жизни.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Месме Марина ...... 2 км
Бухта АЯ ЙОРГИ ..... 5 км
Ататюркская образовательная и педагогическая больница .......... 6 км
ALTIN YUNUS Марина ....... 7 км
Отель ШЕРАТОН ...... 10 км
Пляж ILICA ....... 11 км
ALAÇATI рынок ...... 12 км
PAŞALİMANI залив ...... 15 км
Порт ALAÇATI Марина ..... 16 км
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- кафетерий
- Закрытая парковка
- Фитнес, пилатес и центры йоги
- Спа и сауна
- раздевалки для мужчин и женщин
- Лобби и гостиный уголок
- Безопасность 24 часа
- Система видеонаблюдения
ОБОРУДОВАНИЕ
- Встроенная техника
- Система отопления и охлаждения VRV
- Счетчики воды и электричества
- Генератор
- Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров
- Террасы
- Частный сад на первом этаже квартир
- Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах
- Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения
- Пожарные шкафы на этажах
- охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах
ОБЩИЕ УСЛУГИ
- Профессиональное обслуживание жилого комплекса
- Техническое и гигиеническое обслуживание бассейнов
- Очистка и обслуживание общих зон
- Услуги по уборке и обслуживанию пляжа
УСЛУГИ ПРИЕМКИ И КОНЦЕРЖА
- Квартира ( 10:00 - 22:00 )
- Услуги бронирования ( рестораны, концерты, авиабилеты )
- Проснись позвони
- Газета / доставка хлеба
- вызвать скорую помощь ( врач, медсестра )
- автомойка
- Прокат автомобилей, обслуживание в аэропорту, VIP-трансфер
ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
- Бесплатный Wi-Fi
- Игровая комната
- Пирс
- Музыкальные передачи
- американский бар*
- Душевые и раздевалки
Проект состоит из 70 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.
Квартира отснятая
1 + 1
104 м2 брутто
2 + 1
144 м2 брутто
3 + 1
246 м2 брутто
4 + 1
460 м2 брутто
Все двери на вилле откроются к морю Вилла на Аясаранде насыщена Эгейской душой. Вилла состоит из 3 этажей. Перед виллой есть частный бассейн, а за бассейном есть прямой доступ к пляжу и морю. Из окон открывается вид на Эгейское море и греческий остров Хиос. 1 этаж • бассейн • 2 террасы • салон • внутренний дворик • кухня • гардеробная • ванная 2 этаж • салон • 3 спальни • 3 ванные комнаты • гардеробная • 2 балкона 3 этаж • салон • гостевая спальня • ванная • тренажерный зал • комната для хобби • прачечная
Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.
Расстояние до :
BOYALIK пляж ...... 300 м
Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км
AQUA TOY CITY .... 2 км
Бухта AYAYORGİ ..... 2 км
Марина ЧЕМЕ ..... 3,5 км
Пляж ILICA ...... 4 км
Отель ШЕРАТОН ...... 4 км
ALAÇATI рынок ...... 5 км
PAŞALİMANI залив ...... 9 км
Порт ALACATI ..... 9 км
Социальная инфраструктура:
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- кафетерий
- Крытая автостоянка
- Пилатес центр, фитнес-центр, комната для йоги
- Спа и сауна
- Лобби и гостиный уголок
- 24-часовая охрана
- Система видеонаблюдения
Дополнительная инфраструктура:
- Встроенные приборы
- Система отопления и охлаждения VRV
- Счетчики воды и электричества
- Парковочное место на одну машину для квартир 1 + 1
- Два парковочных места для квартир 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1
- Генератор
- Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров
Общественные услуги:
- Интеллектуальная домашняя система с 10-дюймовым сенсорным экраном, IP-видео-домофоном у входов в резиденцию, а также у консьержа и обслуживания жилого комплекса.
- Управление освещением, кондиционером и шторами, разработанное в соответствии с личными предпочтениями жителей
- Пульт дистанционного управления системой комфорта и безопасности с использованием мобильных устройств
- Передача данных на мобильные устройства с использованием почтовых услуг и push-уведомлений
- Система управления кондиционером с технологией дистанционного управления
- Удаленный мониторинг с помощью камер 3G через мобильные устройства, сенсорный экран и интерфейс телефонии
- Folkart Boyalık Çeşme использует систему управления 4, поддерживающую IP, Wi-Fi, RF и KNX
Folkart Boyalık Çeşme состоит из 66 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.
Квартира отснятая
1 + 1
166,9 м2 брутто
2 + 1
171,3 м2 брутто
3 + 1
310,3 м2 брутто
4 + 1
316,3 м2 брутто
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме.
-Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1.
-Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.