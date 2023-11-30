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Продажа новостроек в Celal Bayar Mahallesi

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Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Жилой комплекс AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€835,869
Площадь 246 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Чешме - самый красивый полуостров на побережье Эгейского моря, его ценность растет с каждым днем. Проект расположен на мысе Фенер в центре Чешме, всего в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт, развлечений, кафе и ресторанов. Этот проект уникален по своей архитектуре и полностью отличается от остальных, он предлагает вам и вашим близким привилегированный уровень жизни.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Месме Марина ...... 2 км Бухта АЯ ЙОРГИ ..... 5 км Ататюркская образовательная и педагогическая больница .......... 6 км ALTIN YUNUS Марина ....... 7 км Отель ШЕРАТОН ...... 10 км Пляж ILICA ....... 11 км ALAÇATI рынок ...... 12 км PAŞALİMANI залив ...... 15 км Порт ALAÇATI Марина ..... 16 км   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   ОБЩИЕ УСЛУГИ - Профессиональное обслуживание жилого комплекса - Техническое и гигиеническое обслуживание бассейнов - Очистка и обслуживание общих зон - Услуги по уборке и обслуживанию пляжа   УСЛУГИ ПРИЕМКИ И КОНЦЕРЖА - Квартира ( 10:00 - 22:00 ) - Услуги бронирования ( рестораны, концерты, авиабилеты ) - Проснись позвони - Газета / доставка хлеба - вызвать скорую помощь ( врач, медсестра ) - автомойка - Прокат автомобилей, обслуживание в аэропорту, VIP-трансфер   ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - Бесплатный Wi-Fi - Игровая комната - Пирс - Музыкальные передачи - американский бар* - Душевые и раздевалки   Проект состоит из 70 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 104 м2 брутто   2 + 1 144 м2 брутто   3 + 1 246 м2 брутто 4 + 1 460 м2 брутто  
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Вилла A Uniquely Beautiful Project
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€2,30 млн
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Все двери на вилле откроются к морю Вилла на Аясаранде насыщена Эгейской душой. Вилла состоит из 3 этажей. Перед виллой есть частный бассейн, а за бассейном есть прямой доступ к пляжу и морю. Из окон открывается вид на Эгейское море и греческий остров Хиос. 1 этаж • бассейн • 2 террасы • салон • внутренний дворик • кухня • гардеробная • ванная 2 этаж • салон • 3 спальни • 3 ванные комнаты • гардеробная • 2 балкона 3 этаж • салон • гостевая спальня • ванная • тренажерный зал • комната для хобби • прачечная
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€882,306
Площадь 279 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.   Расстояние до : BOYALIK пляж ...... 300 м Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км AQUA TOY CITY .... 2 км Бухта AYAYORGİ ..... 2 км Марина ЧЕМЕ ..... 3,5 км Пляж ILICA ...... 4 км Отель ШЕРАТОН ...... 4 км ALAÇATI рынок ...... 5 км PAŞALİMANI залив ...... 9 км Порт ALACATI ..... 9 км   Социальная инфраструктура: - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Крытая автостоянка - Пилатес центр, фитнес-центр, комната для йоги - Спа и сауна - Лобби и гостиный уголок - 24-часовая охрана - Система видеонаблюдения   Дополнительная инфраструктура: - Встроенные приборы - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Парковочное место на одну машину для квартир 1 + 1 - Два парковочных места для квартир 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров   Общественные услуги: - Интеллектуальная домашняя система с 10-дюймовым сенсорным экраном, IP-видео-домофоном у входов в резиденцию, а также у консьержа и обслуживания жилого комплекса. - Управление освещением, кондиционером и шторами, разработанное в соответствии с личными предпочтениями жителей - Пульт дистанционного управления системой комфорта и безопасности с использованием мобильных устройств - Передача данных на мобильные устройства с использованием почтовых услуг и push-уведомлений - Система управления кондиционером с технологией дистанционного управления - Удаленный мониторинг с помощью камер 3G через мобильные устройства, сенсорный экран и интерфейс телефонии - Folkart Boyalık Çeşme использует систему управления 4, поддерживающую IP, Wi-Fi, RF и KNX   Folkart Boyalık Çeşme состоит из 66 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 166,9 м2 брутто   2 + 1 171,3 м2 брутто   3 + 1 310,3 м2 брутто 4 + 1 316,3 м2 брутто  
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Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€1,18 млн
Площадь 170–298 м²
4 объекта 4
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме. -Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1. -Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.
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