Резиденция располагает 5-звездочным отелем, торговым центром, зелеными зонами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, пешеходными и велосипедными дорожками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Стамбула, на автомагистрали Е-5, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Станция метробуса - 600 метров
Станция метро - 600 метров
Трамвайная остановка - 1,7 км
Новый аэропорт Стамбула - 30 минут
Площадь Таксим - 14,5 км
Босфор - 14 км
Больница - 20 метров
Университет - 3 км
Торговый центр - 350 метров
Гавань и побережье - 4 км
В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей.
Расположение и объекты поблизости
Топкапы - один из старейших районов Стамбула.
Жилой комплекс расположен недалеко от школ, больниц, торговых центров, станций метро Davutpaşa и Cevizlibağ.
30 минут езды до Босфорского моста
7 минут езды до автовокзала Эсенлер