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Продажа новостроек в Bahcelievler Mahallesi

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Жилой комплекс Topkapi Residence
Жилой комплекс Topkapi Residence
Bahcelievler Mahallesi, Турция
от
€450,000
Сдача в: 2022
Агентство: EOS Turkey Property
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
от
€663,045
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, торговым центром, зелеными зонами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, пешеходными и велосипедными дорожками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Стамбула, на автомагистрали Е-5, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Станция метробуса - 600 метров Станция метро - 600 метров Трамвайная остановка - 1,7 км Новый аэропорт Стамбула - 30 минут Площадь Таксим - 14,5 км Босфор - 14 км Больница - 20 метров Университет - 3 км Торговый центр - 350 метров Гавань и побережье - 4 км
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
от
€565,000
Агентство: TRANIO
В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей. Расположение и объекты поблизости Топкапы - один из старейших районов Стамбула. Жилой комплекс расположен недалеко от школ, больниц, торговых центров, станций метро Davutpaşa и Cevizlibağ. 30 минут езды до Босфорского моста 7 минут езды до автовокзала Эсенлер
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