Bahcelievler Mahallesi, Турция

от €565,000

В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей. Расположение и объекты поблизости Топкапы - один из старейших районов Стамбула. Жилой комплекс расположен недалеко от школ, больниц, торговых центров, станций метро Davutpaşa и Cevizlibağ. 30 минут езды до Босфорского моста 7 минут езды до автовокзала Эсенлер