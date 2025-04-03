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Новостройки в Ayazaga Mahallesi, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Ayazaga Mahallesi, Турция
от
$1,06 млн
Резиденция располагает ухоженными садами и зелеными зонами, круглосуточной охраной, бассейном, сауной, детской площадкой, тренажерным залом, пешеходными дорожками. Окончание строительства - июль 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью ТЕМ …
Агентство
TRANIO
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