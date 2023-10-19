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Многоуровневые квартиры в Ayazaga Mahallesi, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ayazaga Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
  В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен в Зол…
€600,000

Параметры недвижимости в Ayazaga Mahallesi, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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