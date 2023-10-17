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Продажа новостроек в Ataevler Mahallesi

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Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Ataevler Mahallesi, Турция
от
€144,061
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501 квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апартаментах. На территории нашего комплекса есть открытый и закрытый бассейны, детские игровые площадки, пруды, амфитеатр, комнаты для хобби, фитнес, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, теннисный корт, кафетерии, турецкая баня, сауна, крытая автостоянка и прогулочные зоны с круглосуточной охраной. Кроме того, наши блоки G и H специально спроектированы, и у нас есть варианты квартир с собственными садами и бассейнами.
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Ataevler Mahallesi, Турция
от
€183,286
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами. Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами, кафе, турецкой баней, саунами, крытой парковкой. Окончание строительства - 30.12.2023. Расположение и объекты поблизости Район Картепе находится между Измитским заливом и озером Сапанджа, в 45 минутах от Стамбула
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Ataevler Mahallesi, Турция
от
€152,360
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с балконами и террасами. Резиденция располагает зелеными зонами с прудами, детскими площадками, пешеходными дорожками, крытым и открытым бассейнами, сауной, турецкой баней, фитнес-центром, зонами отдыха, круглосуточной охраной, гаражом. Окончание строительства - 30.12.2023. Расположение и объекты поблизости Торговые центры - 5 минут Автомагистраль Анкара-Стамбул - 2 минуты Аэропорт - 5 минут Автомагистраль Бурса-Измир - 30 минут Автомагистраль Е-5 - 1 км Автомагистраль ТЕМ - 2 км Озеро Сапанджа - 2,6 км Горнолыжный курорт - 26 км Стамбул - 101 км
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