Ataevler Mahallesi, Турция

от €144,061

Сдача в: 2023

Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501 квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апартаментах. На территории нашего комплекса есть открытый и закрытый бассейны, детские игровые площадки, пруды, амфитеатр, комнаты для хобби, фитнес, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, теннисный корт, кафетерии, турецкая баня, сауна, крытая автостоянка и прогулочные зоны с круглосуточной охраной. Кроме того, наши блоки G и H специально спроектированы, и у нас есть варианты квартир с собственными садами и бассейнами.