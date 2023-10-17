Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501
квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В
нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апартаментах. На территории нашего
комплекса есть открытый и закрытый бассейны, детские игровые площадки, пруды,
амфитеатр, комнаты для хобби, фитнес, волейбольная площадка, баскетбольная
площадка, теннисный корт, кафетерии, турецкая баня, сауна, крытая автостоянка и
прогулочные зоны с круглосуточной охраной. Кроме того, наши блоки G и H специально
спроектированы, и у нас есть варианты квартир с собственными садами и бассейнами.
Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами.
Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами, кафе, турецкой баней, саунами, крытой парковкой.
Окончание строительства - 30.12.2023.
Расположение и объекты поблизости
Район Картепе находится между Измитским заливом и озером Сапанджа, в 45 минутах от Стамбула
Предлагаются апартаменты с балконами и террасами.
Резиденция располагает зелеными зонами с прудами, детскими площадками, пешеходными дорожками, крытым и открытым бассейнами, сауной, турецкой баней, фитнес-центром, зонами отдыха, круглосуточной охраной, гаражом.
Окончание строительства - 30.12.2023.
Расположение и объекты поблизости
Торговые центры - 5 минут
Автомагистраль Анкара-Стамбул - 2 минуты
Аэропорт - 5 минут
Автомагистраль Бурса-Измир - 30 минут
Автомагистраль Е-5 - 1 км
Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Озеро Сапанджа - 2,6 км
Горнолыжный курорт - 26 км
Стамбул - 101 км