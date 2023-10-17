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Квартиры в Ataevler Mahallesi, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралям…
€147,067
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 6
Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция…
€328,910
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
€142,500
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 3/3
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
€166,400
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
€191,900
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Этаж 4/4
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
€326,000

Параметры недвижимости в Ataevler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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