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Количество комнат с видом на горы в Анталья, Турция

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2 объекта найдено
Комната 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Seki, Турция
Комната 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Seki, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Это наш проект, который мы начнем 01.08.2021 в Алании Демирташ Махаллеси. Наш & NBSP;проект …
Цена по запросу
Комната 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Комната 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Представьте себе дом, который постоянно развивается за счет инвестиций и растет в цене день …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
недорогая
элитная
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