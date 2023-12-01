Alsancak Mahallesi, Турция

Цена по запросу

73–233 м² 4

Сдача в: 2023

Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ Измира на берегу Эгейского моря! Проект состоит из 4 корпусов, и включает более 1000 квартир с видом на Измирский залив, а также коммерческие помещения. Площадь квартир: 56 - 234 M2. Планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 На территории: открытый/крытый/детский бассейны, детские площадки, прогулочные дорожки, открытые спортивные площадки, школа, магазины, кафе, террасы для загара, футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, теннисный корт и мн др Расположение: Измир, Конак центральный престижный район города, деловой и культурный центр Измира, с отличной транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Рядом: метро, стадион, парк, набережная, государственная больница, трамвайная станция, культурный центр, парк, университет, школы. Расстояния: Частная больница Гази: 1,1 км Медицинская больница Измира: 2,8 км Частная средняя школа Святого Иосифа в Измире: 1,6KM Аэропорт Аднан Мендерес 20 км Средняя школа Намика Кемаля: 1,9 км Эгейский университет: 1,9 км На территории ЖК также строиться государственная школа. Трамвайная остановка стадиона “Алсанджак”: 400 м Станция Алсанджак: 1,2 км Проект предлагает различные варианты квартир, варьирующиеся от 2 + 1 до 4 + 1 типов, которые могут удовлетворить потребности каждой современной семьи