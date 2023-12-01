Alsancak Mahallesi, Турция
73–233 м²
4
Сдача в: 2023
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ Измира на берегу Эгейского моря!
Проект состоит из 4 корпусов, и включает более 1000 квартир с видом на Измирский залив, а также коммерческие помещения. Площадь квартир: 56 - 234 M2.
Планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 На территории: открытый/крытый/детский бассейны, детские площадки, прогулочные дорожки, открытые спортивные площадки, школа, магазины, кафе, террасы для загара, футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, теннисный корт и мн др
Расположение: Измир, Конак центральный престижный район города, деловой и культурный центр Измира, с отличной транспортной доступностью и социальной инфраструктурой.
Рядом: метро, стадион, парк, набережная, государственная больница, трамвайная станция, культурный центр, парк, университет, школы.
Расстояния:
Частная больница Гази: 1,1 км
Медицинская больница Измира: 2,8 км
Частная средняя школа Святого Иосифа в Измире: 1,6KM
Аэропорт Аднан Мендерес 20 км
Средняя школа Намика Кемаля: 1,9 км
Эгейский университет: 1,9 км
На территории ЖК также строиться государственная школа.
Трамвайная остановка стадиона “Алсанджак”: 400 м Станция Алсанджак: 1,2 км
Проект предлагает различные варианты квартир, варьирующиеся от 2 + 1 до 4 + 1 типов, которые могут удовлетворить потребности каждой современной семьи