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Квартиры в Alacati Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира в Alacati Mahallesi, Турция
Квартира
Alacati Mahallesi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя шикарные апартаменты в потрясающем комплексе с видом на море в Измире Чешм…
$362,556
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Параметры недвижимости в Alacati Mahallesi, Турция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов