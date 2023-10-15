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Жильё с видом на море в 16 Eyluel Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Cesme, Турция
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Cesme, Турция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
€812,000

Параметры недвижимости в 16 Eyluel Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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