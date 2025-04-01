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Квартиры в Watthana District, Таиланд

Khlong Tan Nuea Subdistrict
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Khlong Tan Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Khlong Tan Nuea Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 20/36
Уникальное предложение для инвестиций в современные кондоминиумы CULTURE THONGLOR от известн…
$309,409
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Пентхаус 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Phra Khanong Subdistrict, Таиланд
Пентхаус 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Phra Khanong Subdistrict, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 415 м²
Этаж 32/32
Уникальная возможность инвестировать в перспективный проект в Бангкоке!Полная меблировка!Пен…
$5,82 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Khlong Tan Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Khlong Tan Nuea Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/8
Уникальная возможность инвестировать в перспективный проект в Бангкоке! Дом сдан! Готов к за…
$206,873
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DDA Real Estate
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Exotic Property Exotic Property
Квартира 1 комната в Khlong Tan Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната
Khlong Tan Nuea Subdistrict, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 20/36
Уникальное предложение для инвестиций в современные кондоминиумы CULTURE THONGLOR от известн…
$244,434
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Watthana District, Таиланд

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов