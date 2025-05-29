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Виллы с садом в Тхае Меанг, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла
Ban Po Daeng, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 644 м²
PHA6583 Преимущества нового проекта в провинции Пханг Нга:Это современный курорт, который с…
$2,14 млн
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Вилла в Тхай Меанг, Таиланд
Вилла
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 368 м²
PHA6450 Новый комплекс роскошных вилл расположен на Андаманском море, в окружении тропическ…
$1,28 млн
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