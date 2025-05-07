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Продажа новостроек в Takhian Tia

Банг-Ламунг
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Жилой комплекс Paradise Ocean View на берегу моря
Жилой комплекс Paradise Ocean View на берегу моря
Банг-Ламунг, Таиланд
от
$234,905
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Paradise Ocean View — роскошный кондоминиум, расположенный в живописном уголке Паттайи. Комплекс расположен прямо в бухте на берегу моря. Все квартиры являются видовыми, из окон которых открывается потрясающий вид на море. Каждая квартира прекрасно оборудована мебелью и техникой. Квартира…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Paradise Ocean View
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Банг-Ламунг, Таиланд
от
$229,024
Количество этажей 8
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 6%! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Действует рассрочка! Расстояние до пляжа: всего в 15 м! Полная меблировка, сантехника, бытовая техника, обновленная отделка перед заездом! Paradise O…
Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Банг-Ламунг, Таиланд
от
$238,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 61–88 м²
2 объекта недвижимости 2
Кусочек рая  в Паттайе  Paradise Ocean View - это готовый роскошный 5-звездочный кондоминиум  который получил награду «Лучший застройщик бутик-проектов» на конкурсе «Недвижимость Таиланда 2016». Paradise Ocean View - это малоэтажный кондоминиум с видом на море. Таиланд Свой собственн…
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