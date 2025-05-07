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Paradise Ocean View — роскошный кондоминиум, расположенный в живописном уголке Паттайи. Комплекс расположен прямо в бухте на берегу моря. Все квартиры являются видовыми, из окон которых открывается потрясающий вид на море. Каждая квартира прекрасно оборудована мебелью и техникой.
Квартира…
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Агентство
DDA Real Estate
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Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 6%!
Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Действует рассрочка!
Расстояние до пляжа: всего в 15 м!
Полная меблировка, сантехника, бытовая техника, обновленная отделка перед заездом!
Paradise O…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Кусочек рая в Паттайе
Paradise Ocean View - это готовый роскошный 5-звездочный
кондоминиум который
получил награду «Лучший застройщик бутик-проектов» на конкурсе
«Недвижимость Таиланда 2016». Paradise Ocean View - это малоэтажный
кондоминиум с видом на море. Таиланд
Свой собственн…