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Квартиры с террасой в Sunthonphu, Таиланд

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$58,397
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Laem Maephim, Таиланд
Квартира 1 комната
Laem Maephim, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Escape Condominium не нуждается в представлении; это проект первоклассного кондоминиума на п…
$123,250
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Sunthonphu, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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