Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Samut Prakan City Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Samut Prakan City Municipality, Таиланд

Pak Nam Subdistrict
3
Samut Prakan
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 19
Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок…
$186,593
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Samut Prakan City Municipality, Таиланд

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти