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Магазины в Saen Suk, Таиланд

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1 объект найдено
Car showroom for sale with repair service center Next to Sukhumvit Road (Bang Saen), Chonburi Province, Thailand. в Чонбури, Таиланд
Car showroom for sale with repair service center Next to Sukhumvit Road (Bang Saen), Chonburi Province, Thailand.
Чонбури, Таиланд
Продается автосалон с сервисным центром по ремонту и обслуживанию автомобилей. Рядом с Sukhu…
$16,15 млн
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