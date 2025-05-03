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Дома с видом на море в Районге, Таиланд

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Sunthonphu, Таиланд
Дом 5 комнат
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 2/2
Эта прекрасно ухоженная пляжная вилла находится всего в нескольких шагах от большого бассейн…
$313,126
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Районге, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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