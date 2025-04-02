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Жильё в Rat Burana Subdistrict, Таиланд

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 30/35
Идеальное решение для инвестиций в недвижимость в самом сердце района Рат Буран! Доходность …
$71,440
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/2
Ощутите все лучшее, что может предложить городская жизнь в этих просторных апартаментах с бо…
$93,536
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 33/35
Идеальное решение для инвестиций в недвижимость в самом сердце района Рат Буран! Доходность …
$93,672
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Агентство
DDA Real Estate
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Exotic Property Exotic Property
Студия в Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Студия
Rat Burana Subdistrict, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 25/35
Идеальное решение для инвестиций в недвижимость в самом сердце района Рат Буран! Доходность …
$60,768
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Rat Burana Subdistrict, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов