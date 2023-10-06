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Виллы с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кату
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Вилла
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49 объектов найдено
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
7
7
850 м²
RESALE. Three separate villas within a 2,400 sqm plot within a tranquil hillside estate, ove…
€2,04 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
3
226 м²
OFFPLAN. On a gentle hillside, surrounded by mountain views, nestled in a secluded but not i…
€362,827
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
4
7
713 м²
OFFPLAN. Элегантные и роскошные дома на безмятежной вершине холма с видом на море на западно…
€1,78 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
6
7
974 м²
RESALE. ЗАВЕРШЕНО в 2022 году. Современный дизайн, наполненный захватывающим тропическим шар…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
3
5
656 м²
OFFPLAN. Роскошный дом, расположенный на склоне холма вдоль Чаофа-Уэст-роуд, откуда открывае…
€1,02 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
3
1
Комплекс из 8 вилл, с 2-мя спальнями в тропическом дизайне, в районе Раваи. От надежного за…
€368,372
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Сейчас лучшее время для покупки недвижимости в Таиланде на Пхукете, так как рынок только нач…
€255,063
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Роскошные виллы с 3-мя спальнями рядом с престижном районе Лагуна с фактическим доходом от с…
€530,039
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Utopia Naiharn - это проект состоящий из кондоминиума и вилл в современном роскошном стиле. …
€369,794
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц. Ро…
€948,191
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный …
€853,372
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Пхукет, Таиланд
3
4
428 м²
OFFPLAN. Высококлассная резиденция в живописном месте с 360-градусным видом на окружающие го…
€897,325
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
5
2
566 м²
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
4
3
399 м²
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
4
2
208 м²
Проект состоит из двухэтажных вилл, жилой площадью 208 м.кв. Проект выполнен в японском стил…
€217,600
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
2
1
287 м²
Добро пожаловать в мир вил, где сливаются роскошь, комфорт и непревзойденная красота. Наш…
€132,300
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
6
1
939 м²
2
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия,…
€2,21 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
5
1
1 130 м²
4
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия,…
€1,87 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
6
1
1 116 м²
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Д…
€3,45 млн
Рекомендовать
Вилла со стеклопакетами, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Виллы в эко-локации с встроенной системой "умный дом" Виллы в эко-локации с встроенной си…
€580,863
Рекомендовать
Вилла с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Пхукет, Таиланд
Виллы премиум класса рядом с международной школой. Стильные виллы, которые прекрасно подо…
€750,064
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
3
5
480 м²
RESALE. Цена снижена с 42 млн. До 35 млн. Тайских батов мотивированным продавцом, который ищ…
€897,325
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
2
2
160 м²
RESALE. С частичным видом на море, расположенный на холмах над долиной Камала на западном по…
€430,716
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
7
8
1 200 м²
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
€1,18 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
4
400 м²
RESALE. В небольшом тихом тупике всего 5 вилл, недалеко от Самакки Роуд, менее чем в 4 км от…
€410,767
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
3
353 м²
RESALE. Прекрасный семейный дом, тихий и уединенный, но не изолированный, расположен чуть ни…
€378,676
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, новое здание
Кату, Таиланд
7
6
550 м²
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
€508,324
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
5
6
690 м²
Эта двухэтажная вилла площадью 3 расположена на склоне холма и расположена на 620 кв. М. Из …
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
6
9
1 200 м²
ПРОДАЖА. Наслаждаться редкостью своего расположения у моря и предлагать самый захватывающий …
€4,36 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
3
4
31 069 м²
ПРОДАЖА. Уникально спроектированная вилла с дзен-подобным внутренним двором, увенчанным огро…
€462,113
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