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Таунхаусы в Пхукет, Таиланд

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12 объектов найдено
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Первоклассный таунхаус жилом комплексе Kata Top View, расположенный в районе Карон. В апарта…
Цена по запросу
Таунхаус в Пхукет, Таиланд
Таунхаус
Пхукет, Таиланд
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых един…
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€301,602
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых един…
€510,596
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€397,930
Таунхаус 3 спальни с бассейном в Бан Ката, Таиланд
Таунхаус 3 спальни с бассейном
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Это уникальное свойство недалеко от моря и в то же время хорошего качества. Яркая, современн…
€1,35 млн
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
На первом этаже таункхауса расположена просторная гостина, общеобостью обоудованя. На вторм …
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в парке Лагуна является идеальным домом для небольшой семьи со спальнями и ванными …
€231,056
Таунхаус 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Жил…
€338,752
Таунхаус 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Ж…
€338,752

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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