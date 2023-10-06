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Земельные участки в Пхукет, Таиланд

97 объектов найдено
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner, с Large Plot Land в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner, с Large Plot Land
Пхукет, Таиланд
Потрясающая возможность для разработчиков, прямо у установленной дороги в 5 минутах от пляжа…
€476,223
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Пхукет, Таиланд
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€211,708
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Пхукет, Таиланд
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€309,344
Земельные участки с видом на море, с Chanote Title, с Hilltop Hillside в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с Chanote Title, с Hilltop Hillside
Пхукет, Таиланд
Потрясающий вид на вершину холма и море над заливом Чалонг, идеальное место и размер участка…
€297,399
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Расположен в нижней части холма Ранг, с видом на север и с возможным видом на море. Эта земл…
€151,263
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, с Price Reduced в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, с Price Reduced
Пхукет, Таиланд
Цена снижена до США $ 1 300 000! Пологий склон холма с широким панорамным видом на море 180 …
Цена по запросу
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, в жилом комплексе в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, в жилом комплексе
Пхукет, Таиланд
Высоко на живописном скалистом мысе с невероятным и беспрепятственным видом на море и горы, …
€2,57 млн
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
CHA6870: Земельный участок на продажу с панорамным видом на море! Размер участка: 4 - 2 -54 …
€285,315
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
PAN6871: Земельный участок на продажу с потрясающим видом на море! Детали: 4 - 2 -93,10 Рай …
€596,567
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
RAW6866: Индивидуальный участок земли - редкая находка в тихом жилом районе Раваи. Земля 4.0…
€2,46 млн
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Можно подразделить. Очень большой участок в хорошем месте, недалеко от Лагуны и других общес…
Цена по запросу
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
KAM6851: Красивый участок земли для продажи, на берегу океана в элитном жилом комплексе на П…
€1,30 млн
Земельные участки с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на океан
Пхукет, Таиланд
PAN6826: уникальная и редкая возможность приобрести большой участок земли на пляже для разви…
€3,11 млн
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner в Кату, Таиланд
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner
Кату, Таиланд
Вверх по холмам и прямо по краям сердца Катху. Достаточно далеко, чтобы иметь тишину и покой…
€256,379
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
KAM6808: Земельный участок площадью 3 Рай (4.800 кв.м.) с великолепным видом на море! Идеаль…
€427,972
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
В тихом жилом районе, прямо за задней частью супермаркета и всего в 900 метрах от улицы Чаоф…
€153,307
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
MAI6795: Земля застройки! Общая площадь земельного участка - 19 Рай (30 400 кв.м.) Размер уч…
€7,78 млн
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
MAI6796: Земельный участок для строительства отеля или комплекса вилл! Общая площадь - 25 ра…
€2,08 млн
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
MAI6797: Земельный участок с прачечной на месте! Прачечная расположена на двух участках 8 Ра…
€2,54 млн
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Thai Freehold в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Thai Freehold
Пхукет, Таиланд
Пологий участок с возможным видом на море в основном жилом районе в минуте ходьбы до Сой Сай…
€269,198
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Минутная прогулка до Tesco Lotus и минутная поездка до пляжа Банг Тао. Эти 10 рай 2 Нган и 2…
€2,05 млн
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Не слишком большой, не слишком маленький, но просто правильный. Участок хорошего размера в х…
€184,593
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Живописный участок, высоко в лесистых холмах Карона с великолепным видом на пышную зелень, д…
Цена по запросу
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Небольшой участок земли в Банг Джо, по соседству с устоявшимся роскошным поместьем, в 5 мину…
€89,733
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Отель с хорошими ценами расположен в отличном месте, в самом сердце Раваи, что позволяет лег…
Цена по запросу
Земельные участки в Пхукет, Таиланд
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
PAT6777: Цена за 1 рай - 53.000.000 бат. Земельный участок на продажу! Идеально подходит для…
€1,37 млн
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Price Reduced в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Price Reduced
Пхукет, Таиланд
С высоты 67 кв. М, дающей вам великолепные закаты, освежающий вид на пышную зеленую долину в…
Цена по запросу
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Высоко на холмах Карона, наклонный участок, окруженный зрелыми деревьями и густой растительн…
€730,679
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Идеальный размер участка и расположение для тех, кто ищет большой участок земли, чтобы постр…
€517,794
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title в Пхукет, Таиланд
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Живописная, пологий земля с потрясающим видом на Андаманское море, в нескольких минутах от ц…
€897,325
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