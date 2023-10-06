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Отели в Пхукет, Таиланд

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доходные дома
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инвестиционная недвижимость
9
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20 объектов найдено
Отель 9 спален под аренду в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
KAR6864: Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон! Chanote Лицензия на отель 21 н…
€1,01 млн
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
Площадь 3 200 м²
MAI6793: Инвестиции в гостиничную недвижимость на Пхукете! Управляется Centara! Всего 750 ме…
€11,67 млн
Отель с Spalni, у моря в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni, у моря
Пхукет, Таиланд
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
€22,05 млн
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
€1,02 млн
Отель 9 спален с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 2 060 м²
PAT4623: Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге NaNai недалеко от Макро Патонга…
€1,95 млн
Отель с холодильником в Патонг, Таиланд
Отель с холодильником
Патонг, Таиланд
PAT4630: Великолепный отремонтированный отель, расположенный в Патонге, самом популярном рег…
€908,386
Отель 9 спален в Бан Ката, Таиланд
Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 9
NAI4714: Небольшой уютный отель расположен на дороге Сайюань, Най Харн. Курорт расположен в …
€868,912
Отель 9 спален в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 658 м²
NAI5244: роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и номерами. Большая автостоянка, …
€1,30 млн
Отель под аренду в Пхукет, Таиланд
Отель под аренду
Пхукет, Таиланд
RAW5601: Отель расположен на юге острова Пхукет в районе Раваи. Это хорошо развитая территор…
€570,629
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
PAT5740: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
€575,817
Отель 9 спален с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 580 м²
PAT5812: Этот стильный пятиэтажный отель был построен в 2018 году. Из него открывается прекр…
€1,79 млн
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
CHA5845: Этот бутик-отель находится всего в 5 минутах езды от тренировочного лагеря Dragon M…
€1,17 млн
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
€1,61 млн
Отель 9 спален с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 320 м²
NYG6153: этот замечательный участок 2400 кв. наряду с бунгало и большим мастер-хаусом в Най …
€830,524
Отель 9 спален в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
PAT6347: уютный и небольшой гостиничный комплекс на 17 номеров, где каждый гость будет чувст…
€1,04 млн
Отель 6 спален в Пхукет, Таиланд
Отель 6 спален
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 350 м²
RAW6389: уютный отель, расположенный в самом сердце Раваи. Это будет большой инвестицией для…
€272,346
Отель 9 спален в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 144 м²
PAT6448: Отель на продажу, в центре развитой инфраструктуры. В нескольких минутах ходьбы пре…
€1,28 млн
Отель 9 спален в Бан Ката, Таиланд
Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 008 м²
RAW6489: совершенно новый бутик-отель на продажу, расположенный в районе Раваи. Отель был вв…
€1,23 млн
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
Площадь 7 052 м²
CHA6632: Новый кондоминиум, на заключительных этапах строительства. Элитный комплекс класса …
€23,24 млн
Отель 2 спальни с Spalni, под аренду в Пхукет, Таиланд
Отель 2 спальни с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 600 м²
BAN6675: СРОЧНАЯ ПРОДАЖА части отеля! Часть работающего отеля с дополнительной землей. 8 вил…
€985,632
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