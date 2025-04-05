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Виллы с террасой в Phra Kaeo Subdistrict, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с террасой в Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с террасой
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зеле…
$797,725
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Вилла 3 комнаты с парковкой, с террасой, с садом в Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 3 комнаты с парковкой, с террасой, с садом
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд В комплексе на вы…
$376,173
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Параметры недвижимости в Phra Kaeo Subdistrict, Таиланд

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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