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Коммерческая недвижимость в Паттайя, Таиланд

1 объект найдено
Отель 264 комнаты в Паттайя, Таиланд
Отель 264 комнаты
Паттайя, Таиланд
Комнаты 264
Количество этажей 18
К услугам гостей отель на 264 номера рядом с видом на море Паттайи в каждом номере. Располо…
€41,75 млн
Realting.com
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