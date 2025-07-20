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Долгосрочная аренда студий в Паттайе, Таиланд

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2 объекта найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 24 м²
Этаж 24/29
Аренда студии в City Garden Tower – центр Паттайи!24 этаж | 24 м² | Есть стиральная машинаПа…
$554
в месяц
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 8/8
Аренда студии в Aurora Condo – район Cozy Beach!8 этаж | 23 м² | Без стиральной машиныПешком…
$369
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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