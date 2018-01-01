Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд

Пхукет, Таиланд
Идеальное место премиум-класса на берегу моря на Пхукете, где сочетаются роскошь и комфорт. Потрясающие квартиры с захватывающим видом на море, просторной планировкой, а все спальни оснащены ванными комнатами, что обеспечивает поистине незабываемые впечатления. Идеальное сочетание жизни премиум-класса на берегу моря и всех удобств. А поскольку пляж Чалонг находится всего в 80 метрах, красоты острова находятся всего в нескольких минутах ходьбы. На территории комплекса есть большой бассейн, ресторан, парковка на 31 машину, больше 1000 м2 зелёных зон.
Преимущества
Плата за бронирование - 200 000 бат
Подписание договора (за вычетом комиссии за бронирование) в течение 20 дней - 50%
15 декабря 2023 г. - 20%
15 марта 2024 г. - 20%
При сдаче - 10%
Расположение и объекты поблизости
Пляж Чалонг - 80 м
Пирс Чалонг - 800 м
Пляж Раваи - 5 км
Пляж Ката - 6 км
Пляж Най Харн - 7 км
Пляж Патонг - 14,5 км
Международный аэропорт - 40 км
Поле для гольфа Пхунака - 4,5 км
Загородный гольф-клуб Пхукета - 12,5 км
Гольф-клуб Лох-Палм - 15,3 км
Гольф-клуб Red Mountain Пхукет - 15,3 км
ТЦ Макро Раваи - 600 м
ТЦ Теско Лотус Раваи - 550 м
Магазин беспошлинной торговли King Power - 6 км
ТЦ Пхукет Флореста - 10,5 км
Больница Чалонг - 1,5 км
Больница Дибук - 5,5 км
Бангкокская больница Сириродж - 11,8 км
Больница Бангкока - 14,5 км
Международная школа BCIS Phuket - 6,2 км
Международная школа Оук-Медоу - 8,5 км
Международная школа Head Start - 10,7 км
Международная школа BISP - 15,8 км
Большой Будда - 2,8 км
Смотровая площадка Карон - 7,57 км
Смотровая площадка «Ветряная мельница» - 8,2 км
Мыс Промтеп - 8,7 км