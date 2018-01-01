Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд

Окунитесь в свежую и минималистскую атмосферу новейшего кондоминиума. Наслаждайтесь радостными эмоциями и душевным спокойствием в сердце Хуа Хина, рядом со всеми достопримечательностями по доступной цене.

Небольшой и уютный кондоминимум включает квартиры с 1 спальней площадью 24,5-26 м² и 2 спальнями площадью 37,75 м². В комплексе есть паркинг на 38 мест, лобби и рабочая зона, фитнес-центр. Окруженный зеленью природы бассейн идеально подходит для тех, кто ищет максимальное уединение. Сады с тропическими растениями создают условия для отдыха в тени. Всего 900 метров до ближайшего пляжа.

Блупорт Хуа Хин - 2,5 км

Рыночная деревня Хуа Хин - 3 км

Рынок Таммаринд - 2,5 км

Рынок Цикада - 2,5 км

Больница Сан-Паулу в Хуа Хине - 3,5 км

Больница Бангкока в Хуа Хин - 2,5 км

Больница Хуа Хина - 8,5 км

Школа Хуа Хин Виттаялай - 3,5 км

Технологический университет Раджамангала Раттанакосин - 10 км

Кампус Стэмфордского университета в Хуа Хине - 14 км

Железнодорожный вокзал - 4 км

Аэропорт - 11 км

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