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Кондо с видом на море в Na Chom Thian, Таиланд

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1 объект найдено
Кондо с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Na Chom Thian, Таиланд
Кондо с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
2 спальни, 2 ванные комнаты в Montrari на Джомтьене, Паттайя-134 кв. м. -2 спальни, 2 ванные…
$279,412
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Агентство
Highrise Property and Construction
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