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Жильё в Lak Hok Subdistrict Municipality, Таиланд

1 объект найдено
Вилла в Lak Hok Subdistrict Municipality, Таиланд
Вилла
Lak Hok Subdistrict Municipality, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Здесь, в Redland Property Group, мы усердно трудились за кулисами, чтобы раскрыть следующее …
$365,000
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The Redland Property Group Ltd
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