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Кондо в Ko Samui, Таиланд

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1 объект найдено
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ko Samui, Таиланд
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
About the complex Unique project on Koh Samui!  Yield 10% - 12% per annum.  Buyback featu…
€75,684

Параметры недвижимости в Ko Samui, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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