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Отели в Ko Chang, Таиланд

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1 объект найдено
Отель в Тхан Майом, Таиланд
Отель
Тхан Майом, Таиланд
Число комнат 196
Продается 4-звездочный отель на 196 номеров, рядом с белым песчаным пляжем на острове Ко Чан…
$50,04 млн
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