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Виллы в Khao Chi Chan, Таиланд

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14 объектов найдено
Вилла в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Изысканная вилла с частным бассейном на продажу в На Джомтьене. Добро пожаловать в Baramee …
$407,458
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Вилла в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
Дом находится в коттеджном поселке расположенном в южной части города Паттайя в престижном р…
$387,085
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Вилла в mab fakthxng, Таиланд
Вилла
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
1-этажный дом с бассейном в популярном поселке Баан Дусит Паттайя-1 на территории 360 кв.м. …
$217,990
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Вилла 3 комнаты в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khao Chi Chan, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
В доме с двумя спальнями и двумя ванными комнатами есть просторная гостиная и навес для авто…
$98,280
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Вилла 3 комнаты в mab fakthxng, Таиланд
Вилла 3 комнаты
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 256 м²
Количество этажей 1
Комфортабельная вилла в районе города-курорта Паттайя с чистейшей экологической обстановкой …
$139,026
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DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в mab fakthxng, Таиланд
Вилла 6 комнат
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 504 м²
Количество этажей 2
Комфортабельная вилла в районе города-курорта Паттайя с чистейшей экологической обстановкой …
$611,836
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khao Chi Chan, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
The two-bedroom, two-bathroom home has a spacious living room and a carport. Plot sizes star…
$81,257
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khao Chi Chan, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
В доме с двумя спальнями и двумя ванными комнатами есть просторная гостиная и навес для авто…
$103,097
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khao Chi Chan, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
The two-bedroom, two-bathroom home has a spacious living room and a carport. Plot sizes star…
$82,542
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khao Chi Chan, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
В доме с двумя спальнями и двумя ванными комнатами есть просторная гостиная и навес для авто…
$81,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khao Chi Chan, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
В доме с двумя спальнями и двумя ванными комнатами есть просторная гостиная и навес для авто…
$83,184
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khao Chi Chan, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
В доме с двумя спальнями и двумя ванными комнатами есть просторная гостиная и навес для авто…
$85,593
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Khao Chi Chan, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khao Chi Chan, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
В доме с двумя спальнями и двумя ванными комнатами есть просторная гостиная и навес для авто…
$82,060
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в mab fakthxng, Таиланд
Вилла 5 комнат
mab fakthxng, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 324 м²
Количество этажей 2
Комфортабельная вилла в районе города-курорта Паттайя с чистейшей экологической обстановкой …
$224,992
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Khao Chi Chan, Таиланд

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