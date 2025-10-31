Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Khao Chi Chan
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд

Кондо Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
For Sale – 1-Bedroom Condo at Riviera Monaco | 39 SQ.M. | Foreign Quota | Pool View This ful…
$116,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
For Sale – 1-Bedroom Condo at Riviera Monaco | 39 SQ.M. | Foreign Quota | Pool View This ful…
$116,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Affordable 1-Bedroom Combined Unit – Bright, Airy & Move-in Ready This spacious combined 1-b…
$76,769
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Ness Wii MarketNess Wii Market
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
For Sale – 1-Bedroom Condo at Riviera Monaco | 39 SQ.M. | Foreign Quota | Pool View This ful…
$116,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Affordable 1-Bedroom Combined Unit – Bright, Airy & Move-in Ready This spacious combined 1-b…
$76,769
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Affordable 1-Bedroom Combined Unit – Bright, Airy & Move-in Ready This spacious combined 1-b…
$76,769
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Century 21Century 21
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Affordable 1-Bedroom Combined Unit – Bright, Airy & Move-in Ready This spacious combined 1-b…
$76,769
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Discover this charming 18th-floor studio at VIP Condochain, Bangsaray — a beachfront residen…
$61,013
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Discover this charming 18th-floor studio at VIP Condochain, Bangsaray — a beachfront residen…
$61,013
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
VernaVerna
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Discover this charming 18th-floor studio at VIP Condochain, Bangsaray — a beachfront residen…
$61,013
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Discover this charming 18th-floor studio at VIP Condochain, Bangsaray — a beachfront residen…
$61,013
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Khao Chi Chan, Таиланд
Кондо
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
For Sale – 1-Bedroom Condo at Riviera Monaco | 39 SQ.M. | Foreign Quota | Pool View This ful…
$116,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English

Параметры недвижимости в Khao Chi Chan, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти