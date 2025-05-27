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Жильё в Kapong, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Kapong, Таиланд
Квартира 1 спальня
Kapong, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Кондоминиум с видом на море состоит из 112 студий и 61 апартаментов с 2 спальнями. Располож…
$110,000
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Параметры недвижимости в Kapong, Таиланд

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