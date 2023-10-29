ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Коммерческая
Хуахин
Коммерческая недвижимость в Хуахин, Таиланд
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment
Патонг, Таиланд
1
1
24 100 м²
8/8
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
€107,140
Рекомендовать
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
4
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
€84,261
Рекомендовать
Отель
Бангкок, Таиланд
31 333 м²
31
5-star hotel for sale, 184 rooms, business district, North Sathorn Road, Bangkok, near Lumpi…
€91,00 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
1
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
€216,941
Рекомендовать
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
9
580 м²
PAT5812: Этот стильный пятиэтажный отель был построен в 2018 году. Из него открывается прекр…
€1,79 млн
Рекомендовать
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
9
2 060 м²
PAT4623: Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге NaNai недалеко от Макро Патонга…
€1,94 млн
Рекомендовать
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
7 052 м²
CHA6632: Новый кондоминиум, на заключительных этапах строительства. Элитный комплекс класса …
€23,18 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с сауной
Провинция Пхукет, Таиланд
1
20 м²
Таиланд остров Пхукет Апартаменты в отеле Великолепное п…
€49,703
Рекомендовать
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
€1,61 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Пхукет, Таиланд
3 200 м²
KTH6811: Коммерческое здание на продажу в центре острова Пхукет! 3 этажа площадь: 3200 кв.м.…
€2,33 млн
Рекомендовать
Готовый бизнес 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ko Samui, Таиланд
24
4
1 800 м²
2
6 премиум вилл о. Самуи, Таиланд, арендный бизнес Дeйствующий арендный бизнec с подтвержд…
€5,68 млн
Рекомендовать
Инвестиционная 2 комнаты с охраной
Провинция Пхукет, Таиланд
2
35 м²
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты 9% годовых на 3 года Инв…
€51,875
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL