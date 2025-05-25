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Квартиры с видом на море в Hua Hin District, Таиланд

Хуахин
30
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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$123,287
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Квартира 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$1,61 млн
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$188,633
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$222,027
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$471,327
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$267,221
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$216,790
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$398,112
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DDA Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/31
Уникальная возможность инвестировать в ультрасовременные апартаменты с 100% видом на море в …
$230,439
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Типы недвижимости в Hua Hin District

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Hua Hin District, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
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