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Долгосрочная аренда вилл в Чонбури, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$5,232
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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