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Инвестиционная недвижимость в Чонбури, Таиланд

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1 объект найдено
Инвестиционная с видеонаблюдением, с охраной, с кредитом / ипотекой в Паттайя, Таиланд
Инвестиционная с видеонаблюдением, с охраной, с кредитом / ипотекой
Паттайя, Таиланд
Площадь 35 м²
Таиланд г.Чонбури, в 55 км от г.Паттайя и в 110 км от г. Бангкок   Кварт…
€35,000
Realting.com
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