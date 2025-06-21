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Таунхаусы с видом на горы в Чонге Тале, Таиланд

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1 объект найдено
Таунхаус в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$459,393
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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