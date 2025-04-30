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Квартиры-студии с видом на горы в Чонге Тале, Таиланд

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15 объектов найдено
Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? Апартаменты - ваш идеальный уголок в Таланге, остров Пхукет! ? ? 1 спальня ? 1 ванная …
$165,489
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправьтесь в путешествие роскошной жизни в изысканных современных апартаментах на Пхукете, …
$139,492
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? 1 спальня ? 1 ванная комната ? Пакет мебели ?‍? Полностью оборудованная кухня ?‍♂️ Бас…
$231,719
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя воплощение современного образа жизни в кондоминиуме Botanica Hythe, распол…
$300,346
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 6/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Представляем проект The Title…
$116,630
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
? Прекрасная студия в Лаян, Таиланд ? ? 1 Спальня ? 1 Ванная комната ?‍♂️ Большой бассе…
$174,776
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 7
Опыт совершенства и роскоши оживает в этом архитектурном шедевре, выходящем за пределы обыде…
$103,325
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь в Сердце Красоты Пхукета Уютно расположенный на полог…
$137,514
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
?✨ Откройте для себя роскошное проживание в умиротворенном районе Лаян! ✨? Наслаждайтесь …
$139,715
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в эпоху роскоши, обнаружив прекрасную студию площадью 26 кв. м в престижном ново…
$119,444
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$138,657
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта студия, расположенная в самом сердце прекрасного района Бангтао, представляет собой идеа…
$134,600
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Замечательное жилье с одной спальней в престижном районе Банг Тао на острове Пхукет, Таиланд…
$398,689
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в атмосферу современного облика и тропической гармонии на острове Пхукет. Сос…
$154,832
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Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Погрузитесь в пик роскоши и небесной элегантности в этом архитектурном шедевре, где каждая и…
$97,514
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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